ليال عبود تصدم الجمهور بمسدس في يدها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



أثارت الفنانة اللبنانية ​ليال عبود​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها صورة لها وهي تحمل مسدسا على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ليال في الصور مرتدية قميصا أبيضا وبنطالا أسودا، ونالت إطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وعلّقت ليال: "كلعبةِ الحياة نثرتَ رمادي فوق سطور العمر ونسيتَ أنّ الجمر ينتفض ليشعلَ يباس السنين في أرضٍ امتلأت جفافاً وخريفا".

وعلى صور اخرى علّقت: "توقعتَ سقوطي ... فخيّبتُ ظنّك بي ...إنِّي لأشهدُ أنك جعلتني إمرأة أقوى، تحيا من جديد".

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على سبب رفض توفيق الدقن للوائح نادي الزمالك وابتعاده عن احتراف كرة القدم

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل «ديانج» أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

إنتر ميلان يدرس معاقبة نجم الفريق بعد طرده أمام ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ 39 دقيقة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 13 ساعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

11:59 م

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»