250 شخص فقط مسموح دخولهم مباراة الأهلي والزمالك





قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأكد العقيد محمود القاضي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل".





وتابع: "بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء".



