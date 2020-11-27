انتصار السيسي: ببكي لما يحصل حاجة في البلد.. وأمهات الشهداء أبطال (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
انتصار السيسي
انتصار السيسي
أمنية فوزي
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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ببكي لما بيحصل حاجة جامدة في البلد، أو يستشهد حد؛ لأني أم وعارفة يعني إيه أم تفقد ابنها".

وشددت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية "dmc"، على أن أمهات الشهداء أبطال وقدموا لنا أبطالًا.


قالت السيدة انتصار السيسي، إن بعض المسلسلات تعطي طاقة ايجابية جدًا مثل مسلسل "ليالي الحلمية"، معقبة: "الغريب إن كل الأسر المصرية بتحب تتجمع عشان تفرج على المسلسلات". 

وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تجمع المصريين حول مسلسل الاختيار كان أمر جيدًا للغاية، معقبة: "أحداث مسلسل الاختيار انا عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن لما الواحد يشوف الاحداث دي قدامه ليها طعم تاني".

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