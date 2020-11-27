بعد نجاح "توأم روحي".. عائشة بن أحمد تنضم لـ"ريتسا"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

انضمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، لفيلم "ريتسا"، وتستعد حاليًا من أجل تصويره وذلك بعد نجاح فيلمها الأخير "توأم روحي".


وتشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، على أن تلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ومن المفترض عرضه العام المقبل في عام 2021 .

من ناحية أخرى سبق وأعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على فيلم "توأم روحى"، الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى ويشارك في بطولته الفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

أخبار تهمك

إنتر ميلان يدرس معاقبة نجم الفريق بعد طرده أمام ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ 38 دقيقة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

تعرف على سبب رفض توفيق الدقن للوائح نادي الزمالك وابتعاده عن احتراف كرة القدم

منذ ساعة و 13 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على بديل «ديانج» أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

11:59 م

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»