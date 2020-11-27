مواطن ينقذ زميلته الصينية من الانتحار في الشرقية (فيديو)

قال محمد أحمد شحاته، المواطن الذي أنقذ صينية من الانتحار بمحافظة الشرقية، إنه يعمل مديرًا بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالشرقية، والقائمين على الإدارة مجموعة صينية من بينهم الفتاة التي حاولت الانتحار بعد خلاف مع زملائها الصينين.





وتابع "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الصينية كانت شريكة لزملائها في هذا المصنع، وتختلفت معهم في توزيع الأرباح مع زملائها المتفق عليها مسبقًا، معقبًا: "بعد ما اختلفوا مع الأرباح، رفض أحد الشركاء دفع نسبة الارباح المتفق عليها بسبب أزمة كورونا"



