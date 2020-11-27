مواطن ينقذ زميلته الصينية من الانتحار في الشرقية (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد أحمد شحاته، المواطن الذي أنقذ صينية من الانتحار بمحافظة الشرقية، إنه يعمل مديرًا بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالشرقية، والقائمين على الإدارة مجموعة صينية من بينهم الفتاة التي حاولت الانتحار بعد خلاف مع زملائها الصينين. 

وتابع "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الصينية كانت شريكة لزملائها في هذا المصنع، وتختلفت معهم في توزيع الأرباح مع زملائها المتفق عليها مسبقًا، معقبًا: "بعد ما اختلفوا مع الأرباح، رفض أحد الشركاء دفع نسبة الارباح المتفق عليها بسبب أزمة كورونا" 

ولفتت إلى أن حاول التفاوض من الصينين لحل المشكلة أكثر من مشرة، ولكنه لم ينجح، فحاولت الصينية الانتحار، خاصة أنها لم تستطيع أن تحقق ذاتها، معقبة: "حست إنها فشلت، فمكنش أمامها خيار سوى الانتحار أو الحصول على الأرباح، مكنش ينفع ترجع الصين مكسورة الجناح، كانت مختلفة مع أصدقائها على 140ألف جنيه".

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