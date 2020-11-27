مستشار الرئيس: لقاح كورونا لن يعطي مناعة 100% (فيديو)

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، معلقا: "هو ده الكلام الصحيح".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه مهما ظهر من لقاحات ضد فيروس كورونا سيظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المقدمة، منوها بأن لقاح فيروس كورونا لن يمنع المرض 100%.

وأضاف ان اللقاح يساعد في زيادة مناعة الإنسان، ويقلل نسب الإصابة بالمرض، ويقلل المضاعفات، ولكنه لا يعطي مناعة صلبة ضد المرض.









في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.