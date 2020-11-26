علي الحجار يروي كواليس أغنيتي "متصدقيش– روحي فيكي تروح"

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قال الفنان علي الحجار، إن لحن أغنية «متصدقيش» من ألحان وتوزيع عماد الشاروني، كان لأغنية أخرى، مضيفًا: «الكلمات لم تكن على قدر اللحن والتوزيع العظيم، لذلك طلبت من الشاعر أحمد إسماعيل كتابة كلمات تلائم اللحن».



وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية، مساء اليوم الخميس، أوضح أن كلمات أغنية متصدقيش تعتمد على «نفي الحقائق» مثلما قال الشاعر: «متصدقيش إن السحاب أصل المطر.. ومتصدقيش إني بحبك».



وانتقالا لأغنية «روحي فيكي تروح»، أوضح أنه استمع لها من الفلكلور المغاربي أثناء وجوده في الأردن؛ لذلك طلب من الشاعر عصام عبدالله كتابة كلمات تلائم هذا اللحن.