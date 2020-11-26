في عيد ميلادها.. تعرف على بداية نجومية رغدة في الفن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم الفنانة رغدة بعيد ميلادها الـ63 واحدة من نجمات السينما السورية والمصرية، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ولدت في حلب ب​سوريا​ يوم 26نوفمبر عام 1957، ثم سافرت إلى مصر عام 1980 لإستكمال دراستها في الأدب العربي، بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

إتجهترغدةإلى التمثيل، وعملت بين مصر وسوريا في السينما والتلفزيون والمسرح، ولها مشاركات في الإذاعة.

ظهر نجاحها بعد مشاركتها البطولة مع الممثل السوري دريد لحام في فيلمي "الحدود" عام 1984، و"التقرير" عام 1986.

قدّمت رغدة في ​الدراما السورية​ القليل من المسلسلات، منها "العبابيد" عام 1997 بدور "الملكة زنوبيا"، في وقت شاركت فيه بعشرات المسلسلات في ​الدراما المصرية​، نذكر منها "عصر الحب" عام 1983 و"أخو البنات" عام 1984 و"أزواج لكن غرباء" عام 1968 و"محاكمة الجيل" عام 1989 و"إسطبل عنتر" عام 1990 و"حافة الهاوية" عام 1992 و"أحلام فستق" عام 1996 و"أمس لا يموت" عام 2003 و"القرار الأخير" عام 2004 و"الشك" عام 2013 و"الضاهر" عام 2019.

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