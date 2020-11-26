في عيد ميلادها.. تعرف على قصة حب وزواج بوسي ونور الشريف

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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة بوسي، بعيد ميلادها الـ67 "قطة الشاشة المصرية" كما كان يتم تلقيبها، صاحبة الملامح الرقيقة.



تعرفت بوسي على نور الشريف وهي في عمر 15 عامًا خلال لقائهما في مسلسل "القاهرة والناس".



بدأت قصة حبهما واستمرت 4 سنوات ثم انفصلت عنه، حاول لمدة عامين العودة لها لكنها كانت ترفض بسبب انشغاله في نجوميته وكانت تقول له "أنا مش مجرد واحدة في ليسته".



كان يرسل لها جوابات عن طريق بعض الأشخاص ولا تفتحها أو تقرأها وتعيدها له.



عادت له وأتممت الخطبة يوم عيد ميلادها، تزوجا في أغسطس 1972 لديهما ابنتان سارة ومي.



شكلا ثنائيًا فنيًا ناجحًا وقدما العديد من الأعمال أهمها حبيبي دائما انفصلت عن نور الشريف عام 2006.



استمر الانفصال لمدة 9 سنوات لكنهما ظلا أصدقاء، عادا من جديد عام 2015 قبل وفاته بأشهر.



قالت إنها أخفت عن نور الشريف المرض وأنهم أخبروه أن لديه التهاب في الرئه وليس سرطان.



















