في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الكبيرة صباح، الملقبة بـ"الشحرورة" وهي واحدة من جميلات الوطن العربي.

كانت صباح من المحبات لعالم الموضة والأناقة، عرضت العديد من أزيائها في المعارض والمتاحف في لبنان.

وكان المصمم ويليام خوري من المصممين المفضلين لديها، ارتبط اسمه باسمها وقد صمم لها أكثر من 400 فستان، تألقت بها في أفلامها وعروضها المسرحية.

ذكر المصمم الراحل في حوار لمجلة سيدتي عام 2014، أنه تمكن من استعادة 100 فستان من صباح بينما باعت هي بعض التصاميم وأعارت بعضها وأهدت بعضها للسيدات اللواتي طلبنها منها، ولذلك لم يتمكن من معرفة مصيرها.

اكتشفت صباح العديد من المصممين خلال مسيرتها الفنية من بينهم المصمم غسان أنطونيوس الذي صمم لها عدة فساتين في سنواتها الأخيرة، وقالت عنه "نفذ لي فساتين جميلة جدًا، وكنت أتابع عروض أزياء فلفتتني تصميماته"، ثم أضافت "رأيت عنده فستانًا رائعًا أحببت أن أتزوج لأرتديه، فرغم عدد زيجاتي إلا أني ولا مرة ارتديت فستان الزفاف التقليدي".

في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفضل مصممين الأزياء للشحرورة صباح

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