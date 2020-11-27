معتز عبدالفتاح: انتصار السيسي سيدة راقية ونموذج مشرف للمرأة المصرية (فيديو)

علّق الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على حوار السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء خاص مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والذي أُذيع عبر قناة dmc، مساء الخميس.





وقال عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، "ردود أفعال الأصدقاء والزملاء حول اللقاء فاقت توقعاتي، ومن التعليقات إن الحوار حاجة تشرف مصر.. وإنها سيدة لبقة ولم تحاول التنصل من أصلها كونها تنتمي لمنطقة شعبية.. تشعر أنها سيدة مصرية غير متكلفة.. تمثل الطبقة المتوسطة بطريقة حقيقية.. لا تتحدث بلغة تبعدها عن الناس.. تركز على القيم الإيجابية للأسرة المصرية.. نموذج يحتذى به.. قدوة حسنة للمشاهدين.. سيدة عاطفية لحد كبير.. تشعر أنها سيدة مننا.. اختيارها للكلمات موفق جدا.. الحوار ناجح جدا.. مش لابسة أي مجوهرات مبالغ فيها.. محترمة جدا.. قالت كلام يجعلنا ننظر للرئيس باعتباره رب أسرة لكل المصريين.. سيدة تمثل المصريات وتعلم أهمية التنشئة والتربية.. زوجة محارب.. راقية وغير متكلفة.. هي الجانب الآخر الذي لا نعرفه للرئيس.. مع الرئيس على الحلوة والمُرّة.. إضافة قوية لشخص وطني ذو ثقل".





أضاف: "الآراء دي أراها صحيحة وصائبة جدا، وإن أردنا تلخيص الحوار سيكون ذلك في 3 كلمات.. هي عبرت عن تواضع.. رقي.. بساطة.. وده خلاها نموذج مشرف لمصر وللرئاسة المصرية ولرئيس مصر، وقدوة حسنة للبنت اللي عايزة تلعب دور في إن أسرتها المكونة من زوج وأولاد تكون نتاج طيب لعلاقة ناجحة.. أوجه لها الشكر والتحية".



