كلوب يعود مع ليفربول إلى دورتموند

قال متحدث باسم مدينة دورتموند الألمانية، اليوم الخميس، إن "مباراة فريقي ميتلاند الدنماركي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها يوم التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ستقام في المدينة، وذلك بعد تقارير أولية من قناة "دبليو دي أر".





وأضاف المتحدث: "هذا صحيح أن دورتموند تم اختيارها لاستضافة المباراة، كما أنها ستقام دون حضور جماهيري".





كان من المفترض أن يستضيف ميتلاند المباراة في الدنمارك ، ولكن بسبب لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- في بريطانيا، سيتعين على فريق ليفربول وطاقم العمل الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم.





وبشرط اتباع قواعد مكافحة الفيروس في المدينة، وافقت دورتموند على طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وليفربول .





ويعني ذلك عودة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، للمدينة التي قاد فيها فريق بروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015، حيث فاز بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) مرتين عامي 2011 و2012.





ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، فيما يحتل ميتلاند الدنماركي المركز الأخير دون رصيد من النقاط، حيث خرج من المنافسات القارية ولم تعد لديه فرصة اللعب في الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي.







