داليدا خليل تحرز هدف المليون الأول في مرمى جديدها "شيك أوي"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حصدت الفنانة اللبنانية ​داليدا خليل​، نجاحات منقطعة النظير من خلال أغنيتها الجديدة بعنوان شيك أوي.

ووجهت داليدا رسالة شكر لكل من وقف الى جانبها، معبرة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تلقتها على أغنيتها "شيك أوي"، وبوصولها إلى المليون مشاهدة على يوتيوب.

ونشرت داليدا مقطعا من كواليس كليب الأغنية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه قائلة: "مليون شكر لكل شخص وقف حدي ! كتير مبسوطة بكميّة التعليقات الايجابيّة الكبيرة على العمل، واللي انا كتير فخورة فيه ! شيك اوي مليون مشاهدة".

الجدير ذكره ان داليدا صورت اغنيتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان محمد يحيى، كتابة أسامة محرز، والكليب حمل توقيع المخرج بيار خضرا.

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