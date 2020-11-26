تعرف على سبب رفض توفيق الدقن للوائح نادي الزمالك وابتعاده عن احتراف كرة القدم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير توفيق الدقن، واحد من أهم الفنانين المصريين، الذين اشتهروا بأدوار الشر والأدوار الكوميدية.

لم تكن موهبة التمثيل هي الوحيدة التي يمتلكها أظرف شرير في تاريخ السينما المصرية توفيق الدقن، بل كان لديه مواهب متعددة من أقربها له هي ممارسة الرياضة وبالأخص كرة القدم.

قرر الدقن أن يلتحق بالنادي المختلط "الزمالك حاليًا" واحتراف كرة القدم قبل التفكير في امتهان التمثيل والفن لكنه رفض لسبب غريب تراجع عن لعب كرة القدم بسبب لوائح النادي.

كان توفيق الدقن، يلعب في فريق نادي المنيا ومنتخب قبلي، وفي ذلك الوقت كانت جمعية الشبان المسلمين

والنادي يقيمان حفلة كل عام، يستضيف فيها فرقة رياضية كبيرة كالأهلي أو "المختلط" الزمالك، وجاء الأخير ليلعب أمام المنيا، وأحرز الدقن هدف ما جعل الزمالك يطلبه في صفوفه.

رفض الدقن الانضمام إلى فريق نادي المختلط "الزمالك" بسبب شروط الالتحاق وهي دخول الجيش لمدة 6 شهور وحلق شعره لأنه كان يتميز بشعر جميل ويعتز به للغاية.

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