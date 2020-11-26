حسام عبد الغفار: "التعليم الهجين" يعد الوسيلة الأمثل خلال أزمة كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الوسيلة المثلى للتعليم خلال انتشار أزمة كورونا، وفقًا لنصيحة منظمة الصحة العالمية.

وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخمس، إن التعليم الهجين يربط ما بين التعليم عن بعد والتعليم المباشر في الجماعات، وهو الوسيلة المثلى لتحصيل العلم بدون الإصابة بالكورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن التجربة أثبتت بأن التعليم الهجين من خلال استخدام التكنلوجيا الحديثة، يعد وسيلة مناسبة لتلقي التعلم بعد انتهاء أزمة كوررنا.

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