رئيس رابطة الليجا يرفض دوري السوبر الأوروبي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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رفض رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، جدوى إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، أثناء حديثه في القمة العالمية لكرة القدم اليوم الخميس.

كان رئيس نادي برشلونة الإسباني المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو قد تسبب في إثارة ضجة في كرة القدم العالمية، عندما قال خلال استقالته إن "مجلس إدارته وافق على مشاركة النادي في المسابقة الافتراضية الجديدة".

وقال تيباس في القمة عبر الإنترنت "دوري السوبر الأوروبي، وهو دوري سوبر سري، لن يمكننا التحدث عنه ولو لمدة 30 ثانية من حديث بارتوميو، إنهم يتحدثون عن المليارات هناك".

وأضاف تيباس "للحصول على تلك الأموال، يتعين على فريق من المريخ اللعب في دوري السوبر، ليست هناك فرصة لتحقيق هذا القدر من المال. إنه يظهر نقصاً في المعرفة وأنه لا يوجد شيء هناك".

وأوضح تيباس أيضاً أنه من غير المرجح أن يتم السماح لأندية الدوري الإسباني بملء ملاعبها حتى الموسم المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن انخفاض الحضور أمر محتمل.

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني "نريد أن نبدأ بعدد ثلاثة آلاف مشجع في الملعب، وهذا يحدث في المسارح ولا أرى سببا لعدم قدرتنا على فعل ذلك مع كرة القدم".

وفي نهاية حديثه، دعا تيباس الجماهير للبدء في العودة بمجرد الحصول على اللقاحات الجماعية للفيروس. التي من المقرر أن يبدأ طرحها في العام المقبل.

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