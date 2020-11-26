محافظ الشرقية: 90% نسبة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن لديه فريق من الإعلام لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما علم بوجود فتاة صغيرة تقود توكتوك، تم التواصل معها، وتم اعداد كشك لوالدتها، ووضع فيه كافة السلع الغذائية، معقبا: " طلبنا من الأم إن البنت ما تسوقش التوك توك مرة تانية، وتم توفير رخصة للكشك، عشان مفيش حد يضايقها مرة تانية". 

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنه سيعمل على اعادة ترميم منزلها، من خلال اعادة بناء سقف المنزل، وتم الطلب من وزارة التضامن دراسة حال الوالد لصرف له معاش، خاصة انه أصبح غير قادر على العمل مرة أخرى. 

ولفت إلى أن التوكتوك أصبح آفة هذا العصر، ومن الممكن ترخصيه في حال عدم تحركه خارج القرية، معقبًا: "وجود التوكتوك في المدينة يؤثر بصورة كبيرة على حياة الناس، ونعمل على مصادرة التكاتك في المدنية حفاظَا على حياة المواطنين". 

ولفت إلى أن الكثير من الطلاب يتسربون من التعليم لقيادة التوكتوك، مستطردًا: "التوك توك بيطلع 100 جنيه في اليوم بصورة أسهل من العمل في بعض المهن، وهذا أدى لهجرة العمل في الحرف اليدوية".

وأشار إلى أن المحافظة تخطت 90% من طلبات التصالح، ونأمل في الانتهاء من هذا الملف بصورة كاملة خلال الايام المقبلة، معقبًا: "التصالح هيخلي المباني مرخصة، وخفضنا الأسعار لـ50 جنيه للمتر، والاقبال كبير جدًا". 

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