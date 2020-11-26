نانسي عجرم توجه نصيحة لجمهورها بشأن فيروس كورونا

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دعت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الشعب اللبناني إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لمحاربة ​فيروس كورونا​، وذلك بعد تسجيل 24 حالة وفاة في لبنان خلال الـ 24 ساعة.



وكتبت نانسي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: " 24 حالة وفاة بلبنان بفيروس كورونا ب٢٤ ساعة، كل ساعة عم نفقد شخص!! كلنا مهددين، خلونا مسؤولين وملتزمين بالتدابير الوقائية تنحمي بعض".



على صعيد آخر، حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاحا كبيرا بأحدث أعمالها قلبي ياقلبي، حيث تخطى كليب الأغنية حاجز ال 30 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



ونجح الكليب في تصدر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا، عبر المنصات الرقمية.



يذكر أن أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.