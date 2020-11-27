رئيس لجنة مكافة كورونا يُفجر مفاجأة عن اللقاحات (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم يحصل لقاح واحد ضد فيروس كورونا على تراخيص الإنتاج والتوزيع حتى الآن، وكل ما نشهده الآن هو دراسات قاربت على الانتهاء.

وأكد "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب التأكد من فاعلية وأمان اللقاحات، لافتًا إلى أن أغلبية اللقاحات انتهت من التأكد من الفاعلية، معلقًا: "ما يتبقى هو مرحلة الأمان، والأمل قرب".

وأضاف أن مصر سيكون لها نصيب من اللقاحات فور التأكد من الأمان، ولكن في البداية سيكون اللقاحات مخصصة لفئات معينة أولى بالرعاية مثل؛ كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب أمراض المناعة، والصدر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فاعليه اللقاحات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

إنتر ميلان يدرس معاقبة نجم الفريق بعد طرده أمام ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سبب رفض توفيق الدقن للوائح نادي الزمالك وابتعاده عن احتراف كرة القدم

منذ ساعة و 8 دقيقة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ 34 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل «ديانج» أمام الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب يصدم الجميع بشأن العدد المطلوب من لقاحات كورونا (فيديو)

أستاذ بجامعة نيويورك: 135 لقاحًا لكورونا في العالم حتى الآن (فيديو)

طبيب: "نحتاج إلى مليارات اللقاحات لإنقاذ البشرية من كورونا

رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

مستشار الرئيس لشئون الصحة: مصر حجزت حصتها من لقاح فيروس كورونا.. وهذه الفئات الأولى بالتطعيم

"فاعليته وموعد طرحه وخطوات الحصول عليه".. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

11:59 م

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»