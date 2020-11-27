رئيس لجنة مكافة كورونا يُفجر مفاجأة عن اللقاحات (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم يحصل لقاح واحد ضد فيروس كورونا على تراخيص الإنتاج والتوزيع حتى الآن، وكل ما نشهده الآن هو دراسات قاربت على الانتهاء.





وأكد "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب التأكد من فاعلية وأمان اللقاحات، لافتًا إلى أن أغلبية اللقاحات انتهت من التأكد من الفاعلية، معلقًا: "ما يتبقى هو مرحلة الأمان، والأمل قرب".





وأضاف أن مصر سيكون لها نصيب من اللقاحات فور التأكد من الأمان، ولكن في البداية سيكون اللقاحات مخصصة لفئات معينة أولى بالرعاية مثل؛ كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب أمراض المناعة، والصدر.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.











