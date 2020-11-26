ريما فقية تشن هجوما عنيفا على مهرجان جوائز الغرامي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شنّت ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية سابقاً ريما فقيه هجوما عنيفا على مهرجان جوائز الغرامي بسبب زوجها والفنان “ذا ويكند”.

وعلقت ريما علّقت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وقالت: ” دعونا نتصرف وكأن أغنية ​Blinding Light ليست الأغنية التي حققت اكبر رقم قياسي منذ سنوات … لا تتلاعبوا بمجهود الناس الشاق! عار عليكم”.

يُذكر أنّ وسيم صليبي زوج ريما هو مدير أعمال “ذا ويكند” وهذه الحادثة دفعتها لتذكر ما حصل معها سابقاً حيث قالت: “الغرامي جعلني أتذكر كيف تم اختيار أفضل 15 متسابقة في ملكة جمال الكون 2010”.

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