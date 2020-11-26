ليستر سيتي يتأهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
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تأهل ليستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، قبل خوض الجولتين الأخيرتين من مسيرته في المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، عقب تعادله المثير 3 - 3 مع مضيفه سبورتنغ براغا البرتغال يوم الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت فوز زوريا لوهانسك الأوكراني 3 - صفر على مضيفه آيك أثينا اليوناني.

عزز ليستر صدارته ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه براغا، فيما احتل آيك وزوريا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

بادر سبورتنغ براغا بالتسجيل عبر لاعبه الليبي المعتصم المصراتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد ليستر سريعا بهدف التعادل عن طريق هارفي بارنز في الدقيقة التاسعة.

وعاد براغا للتقدم من جديد عن طريق باولينيو في الدقيقة 24، ليعود ليستر للتعادل من جديد عبر لاعبه لوك توماس في الدقيقة 79.

تواصلت الإثارة في المباراة، بعدما تقدم براغا بالهدف الثالث عن طريق فرانسيرجيو في الدقيقة 90، لكن جيمي فاردي تعادل في الوقت القاتل لليستر، ليكتفي كل فريق بنقطة التعادل.

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