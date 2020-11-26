الصحة العالمية تكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:06 م
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توقع مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أن تعود الحياة إلى طبيعتها العام المقبل مع ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وقال رايان في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن عودة الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدًا ولكن في نفس الوقت سنضطر للاستمرار في التمسك بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.
وأضاف: إن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد، وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".