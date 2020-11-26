الصحة العالمية تكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها





توقع مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أن تعود الحياة إلى طبيعتها العام المقبل مع ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا.





وقال رايان في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن عودة الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدًا ولكن في نفس الوقت سنضطر للاستمرار في التمسك بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.





وأضاف: إن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد، وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".