الأب العاق في قنا.. عذب أبناءه انتقاماً من زوجته وقام بإحراق طفلته

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، في قرية الكعيمات التابعة لمركز أبو تشت في محافظة قنا، بعد أن قام والدها بتعذيبها حرقا.

حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد استقبال مستشفى أبو تشت المركزي، طفلة تدعى “إسراء. ر”، 6 أعوام، من قرية الكعيمات التابعة لمركز أبو تشت إثر إصابتها بحروق متنوعة الدرجات في أماكن مختلفة في جسدها.

وبعد تحريات المباحث، اتهمت والدة الطفلة والدها بالتعدي على نجلته أكثر من مرة، وقام بتعذيبها مع نجلها الآخر، بسبب مشاكل بينهما.

وتابعت أن نجلها الآخر تمكن من الهرب وقام بابلاغها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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