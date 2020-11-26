في عيد ميلادها.. تعرف على بداية دخول بوسي الفن و رفض والدها

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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة بوسي، بعيد ميلادها الـ67 "قطة الشاشة المصرية" كما كان يتم تلقيبها، صاحبة الملامح الرقيقة.



بدأت التمثيل في طفولتها وهي في عمر 10 سنوات، دخلت الفن بالصدفة عن طريق أحد معارف جيرانهم عندما رآها طلب من والدها أن تشارك في برنامج جنة الأطفال.



رفض والدها في البداية خوفا عليها من مجال الفن لكن في النهاية اقتنع، أول أفلامها "عودي يا أمي" مع شكري سرحان ونادية لطفي عام 1961.



كانت صديقة لهويدا ابنة الفنانة صباح وكانت تذهب إلى منزلها وافترقتا بعد سفرها إلى لبنان.









