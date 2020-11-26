موعد مباراة جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تقام مباراة فريق جمهورية شبين مع فريق سرس الليان في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل، بختام مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بملعب استاد الجامعة، عقب رفض الأمن إقامة المباريات بملعب نادي الجمهورية.

وشهدت الجولة الاولى فوز بتروجت على كوكاكولا 3-0 وتعادل الداخلية مع النصر 1-1 ومنتخب السويس مع بورتو 1-1 ونادي زد مع القناة 0-0 والترسانة مع السكة الحديد 2-2 وفاز المريخ على النجوم 1-0.

وتأجلت مباراة الزرقا مع طنطا لأجل غير مسمى بسبب رفض الأمن لإقامة المباريات في ملعب الزرقا.

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