أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استعادت أسعار الذهب بعض من مكاسبها في تعاملات اليوم الجمعة، بعد سلسلة من التراجعات القوية التى شهدتها منذ تعاملات هذا الاسبوع.

 

وحققت أسعار الذهب مكاسب طفيفة في تعاملات اليوم بدعم من صعود أسعار الذهب العالمية بقيمة جنيه واحد في الجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 790 جنيهًا مقابل 789 جنيهًا أمس، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 902.75 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهًا.

أخبار تهمك

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يومين

الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

10:29 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»