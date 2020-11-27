أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

استعادت أسعار الذهب بعض من مكاسبها في تعاملات اليوم الجمعة، بعد سلسلة من التراجعات القوية التى شهدتها منذ تعاملات هذا الاسبوع.









وحققت أسعار الذهب مكاسب طفيفة في تعاملات اليوم بدعم من صعود أسعار الذهب العالمية بقيمة جنيه واحد في الجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 790 جنيهًا مقابل 789 جنيهًا أمس، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 902.75 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهًا.