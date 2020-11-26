نتائج سباقات الخيل بميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم اليوم، حفل سباقه السادس لموسم 1442هـ، بحضور مدير ميدان الملك سعود بن عبدالعزيز التويجري، وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها
على النحو التالي:
الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح
الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( أتجه ) للمالك خالد
الحسيني وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.49.22
الشوط الثاني مخصص إنتاج محلي خيل
المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م
حققه الجواد (نجم القريات ) للمالك هاني بن مخلد السرحاني وقطع مسافة الشوط بزمن
قدره : 01.54.00
الشوط الثالث إنتاج محلي خيل
المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة
1600م وحققه الجواد ( أسامي) للمالك عبدالعزيز الشاوي وقطع مسافة الشوط بزمن قدره
: 01.53.13
الشوط الرابع مخصص مفتوح الدرجات للخيل
العربية على مسافة 1600م على كأس مربط الأول حققه الجواد ( لبيب الخالدية ) للمالك
خالد الصغير وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 02.04.84
الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات
( عمر السنتين ) وعلى مسافة 1400م حققه الجواد ( المصفح ) للمالك ناصر الدرع وقطع
مسافة الشوط بزمن قدره : 01.33.75
الشوط السادس إنتاج محلي ربحت من 1 إلى
3 ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( غوث ) للمالك منصور
المنصور وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.32.28
الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي خيل
المبتدئة ( عمر السنتين ) على مسافة 1400م حققته الفرس ( رؤية وطن ) لأبناء سعود
بن سعد بن مطلق وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره : 01.34.03
الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات
( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م حققه الجواد ( النهروان ) للمالك علي السحيمان
بزمن قدره : 01.32.75.
وفي نهاية الحفل توج مدير الميدان
الكأس لمالك الفرس ( رؤية وطن ) لأبناء سعود بن سعد بن مطلق، وسلم درع مربط الأول
لمالك الجواد ( لبيب الخالدية) خالد الصغير.