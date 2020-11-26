نتائج سباقات الخيل بميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:48 م
ميدان الملك سعود للفروسية
ميدان الملك سعود للفروسية
الفجر السعودي
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أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم اليوم، حفل سباقه السادس لموسم 1442هـ، بحضور مدير ميدان الملك سعود بن عبدالعزيز التويجري، وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( أتجه ) للمالك خالد الحسيني وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.49.22

الشوط الثاني مخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة  ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد (نجم القريات ) للمالك هاني بن مخلد السرحاني وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.54.00

الشوط الثالث إنتاج محلي خيل المبتدئة  ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م وحققه الجواد ( أسامي) للمالك عبدالعزيز الشاوي وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.53.13

الشوط الرابع مخصص مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1600م على كأس مربط الأول حققه الجواد ( لبيب الخالدية ) للمالك خالد الصغير وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 02.04.84

الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر السنتين ) وعلى مسافة 1400م حققه الجواد ( المصفح ) للمالك ناصر الدرع وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.33.75

الشوط السادس إنتاج محلي ربحت من 1 إلى 3 ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( غوث ) للمالك منصور المنصور وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.32.28

الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر السنتين ) على مسافة 1400م حققته الفرس ( رؤية وطن ) لأبناء سعود بن سعد بن مطلق وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره : 01.34.03

الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م حققه الجواد ( النهروان ) للمالك علي السحيمان بزمن قدره : 01.32.75.

وفي نهاية الحفل توج مدير الميدان الكأس لمالك الفرس ( رؤية وطن ) لأبناء سعود بن سعد بن مطلق، وسلم درع مربط الأول لمالك الجواد ( لبيب الخالدية) خالد الصغير.

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