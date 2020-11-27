أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار مع الأجازة الأسبوعية في البنوك المصرية، بعدما حققت ارتفاعات طفيفية خلال تعاملات هذا الأسبوع.

 

 وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة  وبنك التعمير والإسكان  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما شهد في بنوك  الاسكندرية  والبنك الأهلى اليوناني  وكريدي أجريكول استقرار عند مستويات 15.59 جنيه للشراء  و15.69 جنيه للبيع.

 

واستقر ايضا سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران  والمصرف المتحد عند  مستويات 15.60 جنيه للشراء 15.70 جنيه.

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