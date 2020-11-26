قرينة الرئيس: السيسي كان دايمًا بيدلع كل بنات البيت

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "والد الرئيس إنسان جد طول عمره، وكان بيدير محلات كتير في خان الخليل إدارة رائعة، وولاده أخدوا منه الالتزام".



وأضافت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية "dmc"، أنه كان هناك اتفاق بينها وبين الرئيس على معاملة أبنائهم، متابعة: "الولاد كانوا بيعملوله ألف حساب؛ وهو كان شديد على الصبيان، وكان مش متواجدا معانا طول الوقت، ولكن دايمًا كانوا خايفين يزعل منهم".



وتابعت: "ولادي وكل ولاد البيت كانوا بيتجمعوا في الإجازات، وكان بيعملنا برنامج في الإجازة ويتمشى بينا بعد الفجر، وكان بيعلمهم حب الرياضة".



واستكملت: "كان دايمًا بيدلع كل بنات البيت على قد ما كان فيه شدة، كان بنات البيت بيتجمعوا عندنا، كان بيقول البنت لازم تاخد حنية لأنها بعد كده هي إللي هتفتح البيت".

