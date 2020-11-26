لايبزيج يعلن تفاصيل إصابة نجمه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن فريق لايبزيج الألماني اليوم الخميس، غياب ظهيره الأيمن بنيامين هنريكس "لعدة أسابيع" بسبب معاناته من التهاب في الركبة.


كان هنريكس جلس على مقاعد البدلاء خلال خسارة الفريق الألماني 0-1 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي أول أمس الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا.


لم يحدد لايبزج موعدا لعودة اللاعب الألماني الدولي، علماً بأن الفريق يفتقد أيضاً خدمات الثنائي كونراد لايمر ولوكاس كلوسترمان


ويستضيف لايبزغ فريق أرمينيا بيليفيلد بعد غد السبت في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).


يذكر أن لايبزيج يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني حالياً برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ (المتصدر).

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