الأحمر يحقق أكبر النتائج.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:34 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أمل الحلفاوي
Advertisements


تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في مباراة تاريخية تقام بين فريقين من نفس البلد لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك غدًا الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق أن التقيا الأهلي والزمالك في 29 مباراة رسمية وغير رسمية خلال شهر نوفمبر، والتي شهدت سيطرة حمراء.

الأهلي حقق 13 انتصار أمام الزمالك، مقابل 5 هزائم، وحسمت 8 مباريات بالتعادل، في المباريات الرسمية.

 أما غير الرسمية، فقد اجتمعا في 3 مباريات ودية، فاز الأهلي في مباراة وفي مثلها انتصر الزمالك، وانتهت مباراة بالتعادل السلبي.

وكانت أكبر الانتصارات في شهر نوفمبر لصالح الأهلي، حيث فاز برباعية 3 مرات، "4-2، و4-0، و4-1"، أما الزمالك فقد حقق اكبر نتائجه بالفوز بنتيجة "3-2، و 3-0".

واستطاع الأهلي في جميع المباريات التي لعبت في شهر نوفمبر، أن يسجل 48 هدفًا، واستقبلت شباكه بأقدام لاعبي الزمالك 32 هدفًا.

أخبار تهمك

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 11 ساعة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

10:29 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»