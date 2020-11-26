الأحمر يحقق أكبر النتائج.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر









تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في مباراة تاريخية تقام بين فريقين من نفس البلد لأول مرة في تاريخ البطولة.





ويواجه الأهلي منافسه الزمالك غدًا الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وسبق أن التقيا الأهلي والزمالك في 29 مباراة رسمية وغير رسمية خلال شهر نوفمبر، والتي شهدت سيطرة حمراء.





الأهلي حقق 13 انتصار أمام الزمالك، مقابل 5 هزائم، وحسمت 8 مباريات بالتعادل، في المباريات الرسمية.





أما غير الرسمية، فقد اجتمعا في 3 مباريات ودية، فاز الأهلي في مباراة وفي مثلها انتصر الزمالك، وانتهت مباراة بالتعادل السلبي.





وكانت أكبر الانتصارات في شهر نوفمبر لصالح الأهلي، حيث فاز برباعية 3 مرات، "4-2، و4-0، و4-1"، أما الزمالك فقد حقق اكبر نتائجه بالفوز بنتيجة "3-2، و 3-0".





واستطاع الأهلي في جميع المباريات التي لعبت في شهر نوفمبر، أن يسجل 48 هدفًا، واستقبلت شباكه بأقدام لاعبي الزمالك 32 هدفًا.



