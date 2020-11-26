محمد توكل لاعب المنصورة ينتقل رسميا لإنبى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

أنهى مسؤلي نادي إنبي الرياضي اليوم إجراءات ضم جناح المنصورة محمد توكل لخمس مواسم قادمة ، وقع على عقود إنتقال مقابل مليون ونصف المليون جنيها مع حصول المنصورة على نسبة ٢٠٪ فى حال إعادة البيع لأى نادى أخر .

ويعد اللاعب صاحب ال١٩ عاما من أفضل من يجيدون اللعب فى مركزي الجناح الأيمن و الأيسر ويشارك بصفة منتظمة مع الفريق الأول بالمنصورة وهو أحد ناشئي نادى المنصورة.


الجدير بالذكر أن المنصورة تحت قيادة ياسر عبدالواحد إفتتح الموسم الحالى بالقسم الثانى بالتعادل سلبيا أمام بيلا على ستاد المنصورة الرياضى.

وأنهى المنصورة الموسم الماضى بالمركز الخامس بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعدما ظل فى المنافسة لفترات طويلة من الموسم قبل أن يفقد حظوظه فى التأهل قبل أربع جولات من النهاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ نصف ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يومين

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ ساعتين

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم

نادر السيد ينتقل لبنى عبيد حتى نهاية الموسم بالقسم الثالث

بني عبيد يتعاقد مع مدافع شبان بدواي

تعرف على مباريات المنصورة بمجموعة بحري بدوري القسم الثاني

بنى عبيد يضم ناشئ دكرنس إستعدادا للقسم الثانى

ظهير أيسر بيلا يدعم صفوف النجوم بالقسم الثاني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

10:29 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»