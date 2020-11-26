انتصار السيسي: "30 يونيو كان أصعب يوم في حياتي"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أصعب أيام حياتها، قائلة: "يوم 30 يونيو كان أصعب يوم في حياتي".

وتابعت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية "dmc"،: "كنت ما بين الفرحة بإن ده يوم جميل، والخوف على أسرتي"، معلقة: "كان يوم فيه مشاعر متلغبطة".

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