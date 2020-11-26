علي الحجار: الألبوم الجديد مكون من 14 أغنية وسيصدر خلال أسابيع

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن الفنان علي الحجار، عن طرح ألبومه خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه يتكون من 14 أغنية، 7 منهم تم نشرهم بالفعل بينما البقية تنشر لأول مرة.

وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية، بدأه الفنان علي الحجار بغناء «عارفة» من كلمات بهاء جاهين وألحان عمر خيرت.

وردًا على سؤال إحدى المتابعات بشأن تجربته الفنية، قال الفنان علي الحجار إنه يعشق السينما وتقريبا «وُلِد في السينما»، مضيفًا: «أسرتي كلها بتحب الفن، والدي الفنان إبراهيم الحجار ووالدتي وأخوالي، وكان لنا موعد مقدس للحضور السينما».

واعتبر الفنان علي الحجار، أن الغناء هو الموهبة الأولى بالنسبة له، لكن ذلك لا يعني نسيانه حلم التمثيل، موضحًا: «كنت سأشارك في الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، وكنت سأقدم دور رئيس عصابة، ولكن تم تأجيله لظروف إنتاجية».

وأشار إلى تقديمه 33 مسرحية معظمها من الطراز الكوميدي مثل: رصاصة في القلب الذي شارك فيها الفنانة أنغام وسامي مغاوري وأحمد رزق، متابعا: «رغم وجود سامي مغاوري واحمد رزق، لكن أنا وأنغام كنا بنموت الناس من الضحك».

واختتم تصريحاته قائلا: «إذا جاء لي دور مناسب حتما سأقدمه».

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