إنجي أباظة: شخصيتي في "وادي جن" نقلة في مشواري

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة انجي أباظة عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "وادى جن"، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وقد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير مع أبطال العمل مع المصور شريف قمر، تمهيدا لبدء حملة الدعاية للمسلسل.

وقالت أنها تقدم خلال الأحداث شخصية جديدة تماما، وتتحدث بلغة عربية أقرب إلى الفصحى تختلف بعض الشئ عن باقى الأبطال، وهو ما ستكشف تطورات الحلقات عن سببه.

وادي الجن من إخراج حسام الجوهرى، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019، إلى جانب منة إكرام وعمر خالد، وتشارك في العمل مجموعة من الفنانين، من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

المسلسل من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، محسن منصور، ورؤى شنوحة، وخالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن، عبدالرحمن اليماني، وبشري.

"وادي الجن" مسلسل خيال ومغامرة متميز خاصة أنه إنتاج ضخم يتم تصويره في أكثر من 150 موقع تصوير تتنوع بين أماكن أثرية ومحميات طبيعية ومناطق شعبية وتم بناء عدة ديكورات ضحمة بجانب اعتماد أكثر من 50% من أحداثه على المؤثرات البصرية VFX.

ويقول شادي أبو النجا، المدير الإقليمي لـ "ڤيو" بالشرق الأوسط: "يشرفنا أن نتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي للسنة الثانية على التوالي عبر "أيام القاهرة لصناعة السيينما"، لتقديم Viu Originals إلى الجمهور المصري لأول مرة، تعزز هذه الشراكة الفريدة رؤية Viu لدعم المنتجين المحليين وخلق الفرص لمختلف العاملين في صناعة السينما والتلفزيون المصرية والعربية".

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