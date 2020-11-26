كريم عبد الخالق لـ"الفجر الفني": مباراة القمة صعب توقعها.. وأتمنى الزمالك بطل إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تمنى الفنان كريم عبد الخالق، الفوز لنادي الزمالك لمباراة غدا مع النادي الأهلي الذي تقام با ستاد القاهرة، لبطولة أفريقيا.


وقال عبد الخالق خلال تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "أن شاء الله الزمالك بطل أفريقيا، لأننا منتظرين هذا البطولة منذ سنوات طويلة، مشيرا بأن مباراة غدا لا يقدر أن يتوقع من سيفوز لأن الفريقين على مستوى عالي ورغم الغيابات الموجودة لدى الزمالك بسبب فيروس كورونا، إلي أننا على ثقه عاليا في لاعبينا".

وأضاف " بأن الأهلي ليس لديه غيابات مؤثرة غير أليو ديانج، والماتش سيكون صعب على الفريقين لكنه من أعصابه أهدى هو الذي سيحصل على البطولة، واتمني ان شاء الله الزمالك الذي يآخذ البطولة وسيكالا يرفع كأس أفريقيا.


يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يومين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 11 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

10:29 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»