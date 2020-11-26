كريم عبد الخالق لـ"الفجر الفني": مباراة القمة صعب توقعها.. وأتمنى الزمالك بطل إفريقيا

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تمنى الفنان كريم عبد الخالق، الفوز لنادي الزمالك لمباراة غدا مع النادي الأهلي الذي تقام با ستاد القاهرة، لبطولة أفريقيا.





وقال عبد الخالق خلال تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "أن شاء الله الزمالك بطل أفريقيا، لأننا منتظرين هذا البطولة منذ سنوات طويلة، مشيرا بأن مباراة غدا لا يقدر أن يتوقع من سيفوز لأن الفريقين على مستوى عالي ورغم الغيابات الموجودة لدى الزمالك بسبب فيروس كورونا، إلي أننا على ثقه عاليا في لاعبينا".



وأضاف " بأن الأهلي ليس لديه غيابات مؤثرة غير أليو ديانج، والماتش سيكون صعب على الفريقين لكنه من أعصابه أهدى هو الذي سيحصل على البطولة، واتمني ان شاء الله الزمالك الذي يآخذ البطولة وسيكالا يرفع كأس أفريقيا.





يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.