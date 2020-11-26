انتصار السيسي: "أكثر شيء يجعلني سعيدة رؤية الرئيس مبسوط"

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس كان حريصًا على أن تعتمد نجلته على نفسها في منزلها، وعندما كان يتحدث معها كان ينصحها دائمًا حول كيفية إدارة شؤونها، وكيف تصبح زوجة على مستوى الحدث، وكيفية ترتيب المنزل، معقبة،: "كان بينصحها إزاي تكون متألقة في منزلها وترتبه قبل ما زوجها يجي من الشغل".



وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن ت أكثر شيء يجعلها سعيدة لدرجة القهقهة هي رؤية الرئيس السيسي سعيد، معقبة: "أكتر حاجة تخليني مبسوطة لما أرى السيسي مبسوط، وبيكلمنا تحصل حاجة جامدة في البلد مما تؤدي إلى سقوط شهداء، خاصة أنها أم".

