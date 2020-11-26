الأولمبياد الخاص الدولى ينعى رحيل دييجو مارادونا صاحب ضربة البداية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام الاولمبياد الخاص الدولى من خلال الرئيس الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا  المهندس ايمن عبدالوهاب ينعي نجم كرة القدم العالمية والأرجنتينية دييجو مارادونا والذى وافته المنية إثر أزمة قلبية ، معبرا عن تعازيه وأعضاء الرئاسة الاقليمية وبرامج المنطقة الـ 23  دولة والتى تضم 250 ألف لاعب،مشيرا الى أن مارادونا كان قد شارك فى ضربة البداية لكأس الإقليمي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط والمؤهلة لكأس

 

 العالم بالبرازيل  ريو 2014 والتي أقيمت بدبي  فى الفترة من 10 الى 15 مايو 2014 والتي شارك فيها 9 دول من الشرق الأوسط وهي الإمارات - المملكة العربية السعودية –البحرين –اليمن– العراق – إيران – الأردن – لبنان – فلسطين .

 

واصفا بأن رحيله  يعد خسارة كبيرة للكرة العالمية باعتبار ان مارادونا يعد من اساطير الكرة العالمية ومن افضل لاعبي كرة القدم فى العالم، وظل يمثل قيمه للكرة العالمية بعد ابتعاده عن الملاعب وانخراطه فى سلك التدريب .

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