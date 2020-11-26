ملك البحرين يجري اتصالاً هاتفياً مع ملك المغرب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:55 م
ملك مملكة البحرين
ملك مملكة البحرين
الفجر السعودي
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أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

 

وأفادت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

 

وعبر الملك حمد بن عيسى عن دعم مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.

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