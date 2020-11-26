أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": أتمنى فوز الأهلي ولا للتعصب

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أكد الفنان أحمد كرارة، أنه يريد أن يكون مباراة الزمالك والاهلي التي تقام غدا في استاد القاهرة، أن تكون بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب.









وقال كرارة عن توقعاته لمباراةالأهلي والزمالك خلال تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "اتمني نتفرج على ماتش حلو ، واتمني فوز الاهلي ، لكن احب اوجه رساله لمحبين كوره القدم ، لا للتعصب الرياضي"





وأضاف "يعني الموضوع في الاخر تسليه ، ومينفعش نكرهه بعض علشان لعبه ، كلنا مصريين في الأخر ، والكوره مكسب وخساره والفريقين الاهلي والزمالك فرق كبيره وليهم جمهورهم، مع تمنياتي للفوز لكلا الفرقين بس يا رب الاهلي يكسب".





يشار إلي أن يقام غدا مباراة القمة بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة، والذي ينتظره المصريين بشكل كبير لمعرفة من هو بطل أفريقيا