أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": أتمنى فوز الأهلي ولا للتعصب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أكد الفنان أحمد كرارة، أنه يريد أن يكون مباراة الزمالك والاهلي التي تقام غدا في استاد القاهرة، أن تكون بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب.




وقال كرارة عن توقعاته لمباراةالأهلي والزمالك خلال تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "اتمني نتفرج على ماتش حلو ، واتمني فوز الاهلي ، لكن احب اوجه رساله لمحبين كوره القدم ، لا للتعصب الرياضي"


وأضاف "يعني الموضوع في الاخر تسليه ، ومينفعش نكرهه بعض علشان لعبه ، كلنا مصريين في الأخر ، والكوره مكسب وخساره والفريقين الاهلي والزمالك فرق كبيره وليهم جمهورهم، مع تمنياتي للفوز لكلا الفرقين بس يا رب الاهلي يكسب".


يشار إلي أن يقام غدا مباراة القمة بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة، والذي ينتظره المصريين بشكل كبير لمعرفة من هو بطل أفريقيا

أخبار تهمك

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يومين

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 12 ساعة

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

10:29 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»