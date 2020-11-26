الكشف عن تشكيل الزمالك الكتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك، لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، والمقرر يوم الجمعة المقبل.

ويشهد ستاد القاهرة، قمة كرة القدم المصرية خلال المشهد الختامي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الجمعة.

وقال شوبير : "الزمالك سيبدأ بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى".

وتابع: "سيلعب الرباعي، محمود علاء ومحمد عبد الغني وإسلام جابر وأحمد عيد، في ظل إصابة الونش وعبد الله جمعة".

وواصل: " في وسط الملعب لا خلاف على طارق حامد وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، وقد وأوناجم في ظل غياب أوباما".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال إفريقيا تشكيل الزمالك الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

تصريحات نارية من بن شرقي قبل موقعة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

منذ أقل من ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 14 دقيقة

انتصارالسيسي: الرئيس أب شديد جدًا مع الاولاد

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»