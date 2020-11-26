كندا تعلن توزيع لقاح فيروس كورونا يناير المقبل





أكدت الحكومة الكندية اليوم الخميس أن البلاد ما تزال في طريقها لتوزيع لقاح كوفيد-19 في يناير المقبل، رغم من المخاوف المطروحة بشأن موقف كندا في قائمة انتظار تلقي الجرعات.





وقال وزير الشئون الحكومية الدولية دومينيك لوبلان- لشبكة (سي.تي.في.) الإخبارية - "في بداية العام المقبل، يناير 2021، بافتراض منح تلك الموافقات... سيكون الكنديون قادرين على البدء في التطعيم".





والموافقات التي يشير إليها الوزير المتعلقة بهيئة الصحة الكندية، التي ستكون مطلوبة قبل توزيع جرعات اللقاح.





ولم يذكر الوزير ما تنص عليه العقود على وجه التحديد فيما يتعلق بالترخيص والجداول الزمنية للتسليم، لكنه رفض ما تردد وجود كندا في آخر الصف، وقال إن عدد الجرعات القادمة إلى كندا سيزداد بمرور الوقت.





وقال: "سنبدأ في تلقي الملايين الأولى من الجرعات في وقت مبكر من عام 2021.. هذه العقود سارية المفعول، وسيتم التوزيع بفعالية كبيرة مع المقاطعات والأقاليم".





كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قال الثلاثاء الماضي، إنه على الكنديين الانتظار للحصول على لقاح لأن أول لقاح الذي يتم إنتاجه من خطوط التجميع من المرجح أن يتم إعطاؤه لمواطني البلد الذي صنعوا فيه، مشيرًا إلى أن كندا لا تمتلك منشآت لإنتاج اللقاح، على عكس الولايات المتحدة، وألمانيا، وبالتالي لن يكون الكنديون من أوائل الأمم التي تحصل عليه.