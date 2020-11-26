ننشر خطة القوافل الطبية العلاجية لشهر ديسمبر القادم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خطة القوافل العلاجية لشهر ديسمبر 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل.بلقاس، المنصورة، دكرنس، بني عبيد، وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

الجدير بالذكر ان خطة الشهر القادم (ديسمبر 2020م ) تشمل تنفيذ القوافل في قرية جاليا الاولى مركز بلقاس يومي 30 نوفمبر، 1 ديسمبر، وقرية اليوسيفية مركز بنى عبيد يومي 7،8.

كما تستهدف قرية دميانه مركز بلقاس يومي 11،12، وقرية الشركة 2 مركز دكرنس يومي 14،15، قرية المالحة مركز المنصورة يومي 21،22، وقرية الروضة مركز بلقاس يومي 28،29

واكد مكي على اهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.


جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحه لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار.

أخبار تهمك

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 10 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على معلقي مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من بن شرقي قبل موقعة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»