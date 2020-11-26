ننشر خطة القوافل الطبية العلاجية لشهر ديسمبر القادم

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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خطة القوافل العلاجية لشهر ديسمبر 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل.بلقاس، المنصورة، دكرنس، بني عبيد، وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.



الجدير بالذكر ان خطة الشهر القادم (ديسمبر 2020م ) تشمل تنفيذ القوافل في قرية جاليا الاولى مركز بلقاس يومي 30 نوفمبر، 1 ديسمبر، وقرية اليوسيفية مركز بنى عبيد يومي 7،8.



كما تستهدف قرية دميانه مركز بلقاس يومي 11،12، وقرية الشركة 2 مركز دكرنس يومي 14،15، قرية المالحة مركز المنصورة يومي 21،22، وقرية الروضة مركز بلقاس يومي 28،29



واكد مكي على اهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.





جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحه لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار.

