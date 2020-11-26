غدا.. انطلاق بطولة الجمهورية الأولى للدارتس في الإسماعلية

غدا.. انطلاق بطولة الجمهورية الأولى للدارتس في الإسماعلية
تنطلق غدا الجمعة المقبل ولمدة يومين بطولة الجمهورية الأولي للدارتس في مسابقات الفردي والزوجي للكبار والشباب والسيدات بملاعب نادي القناة الرياضي بمدينة الإسماعيلية
ويشارك في البطولة
64 لاعب ولاعبة من أندية : القناة بالإسماعيلية والنجوم من المنوفية والشبان المسلمين وعمال فرشوط من قنا وبورسعيد وعمال بورسعيد من محافظة
بورسعيد
ويشهد اليوم الأول
من البطولة دور التصفيات والتي تتمم بنظام خروج المغلوب كما يشهد اليوم الثاني الأدوار
النهائية وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين
ومن جانبه قال
الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس أن البطولة ستقام وسط تطبيق
الإجراءات الإحترازية المتبعة في التعامل مع جائحة كورونا رغم أن رياضة الدارتس
تلقائيا تعتمد على التباعد بين اللاعبين في
المباريات ولا يحدث تلامس بين المشاركين ولكن الاتحاد أخذ بكل الاحتياطات لضمان سلامة
الجميع في البطولة
وأضاف أن نظام
التصنيف الجديد المتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي للدارتس سيتم تطبيقه خلال البطولة
الحالية وكافة الأنشطة المقبلة للاتحاد التي تستهدف اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر
في كأس العالم المقبل الذي يقام في الدنمارك خلال شهر أكتوبر 2021