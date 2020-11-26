لجنة مكافحة كورونا: هذا هو طوق النجاة من الفيروس

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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الحذر هو المطلوب في هذه الفترة، ولكن الخوف والهلع ليس مطلوبًا، معلقًا: "مش عايزين نخوف الناس ولكن خليكم حذرين".



وأوضح "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك زيادة في الانتشار، وكلما زاد الانتشار كلما أصبح هناك حالات شديدة أكثر.



وأشار إلى أن فصل الشتاء هو فصل نشاط الفيروسات، ونحن في فترة وباء، لافتًا إلى أن زيادة أعداد الإصابات يرتبط بالوعي المجتمعي، معلقًا: "إذا كان الوهي المجتمعي موجود الأعداد مش هتزيد"، مؤكدًا أن الوعي المصري لدى المصريين موجود مقارنة بالعالم، موضحًا أن هناك فئة ملتزمة وفئة أخرى غير ملتزمة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة في الفترة الحالية.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.







وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.