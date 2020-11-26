رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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شهدت الساعات القليلة الماضية، عدة جلسات خاصة من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نجم الفريق، قبل مواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقام مدير الكرة عقد عدة جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، حيث طالبه بعدم الدخول في أي مشادات مع لاعبي المنافس حال مشاركته بالمباراة.

 

وأكد عبدالحفيظ على لاعبه، أنه من المتوقع أن يتلقى بعض الاستفزازات من جانب لاعبي الفارس الأبيض، كما حدث في مباراة السوبر المصري.

 

وكان كهربا تعرض في بداية الموسم للإيقاف لمدة 10 مباريات بعدما دخل في إشتباكات مع لاعبي الزمالك، خلال مواجهة السوبر المصري والتي انتهت للفارس الأبيض بركلات الترجيح.

 

وتعافى كهربا مؤخرًا من إصابته بفيروس كورونا المستجد، والتي لازمته الأيام الماضية، وشارك في التدريبات الجماعية استعدادًا للقمة المصرية الإفريقية.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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