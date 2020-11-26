مرشح جديد لرئاسة برشلونة: سأعيد نيمار إلى البلوجرانا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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ترشح إميلي روسو، نائب رئيس نادي برشلونة المؤسسي السابق، لرئاسة النادي الكتالوني، حيث أوضح أنه يعمل "على عودة نيمار، طالما أسقط اللاعب الدعاوى القضائية ضد النادي".

واعتبر روسو أن وجوده في النادي "طوال الخمس سنوات الأخيرة" وإدارته كرجل أعمال تؤهله "لقيادة برشلونة وإعادة بناء النادي والاقتصاد والفريق".

وكان البرازيلي نيمار رحل عن برشلونة في موسم 2017، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية آنذاك بلغت 222 مليون يورو.

وقال المرشح، الذي اختاره بارتوميو في يناير(كانون الثاني) كمرشح لخلافته، والذي استقال في أبريل(نيسان) بسبب "فضيحة برشلونة"، إن أحداثا مثل الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ ورغبة ليو ميسي في الرحيل كانت "أسباباً" دفعته إلى اتخاذ قرار الترشح.

وقال إنه "حان الوقت لطي الصفحة وترك العام ونصف العام الماضيين"، مضيفاً أنه متأكد من "قدرته على عكس الوضع الاقتصادي للنادي.. وأنه في غضون عامين يمكنه مرة أخرى أن يصبح الأوفر حظا للفوز بالدوري وأحد المرشحين الثلاثة للفوز بدوري أبطال أوروبا".

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