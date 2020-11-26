دعمًا للمرأة والفتاة وحقها في العمل.. "الفاروق" تهدي فتاة الدليفري بأسيوط "موتوسيكل" لتسهيل مهمتها

أهدت السيدة عبير فاروق مراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفاروق للتنمية بأسيوط، موتوسيكل إلى شهد محمد "فتاة الدليفري" التي اشتهرت على السوشيال ميديا، بعد تداول صورها وهي تقود دراجة هوائية وتعمل في مجال توصيل الطلبات وتواجه عدد من العادات والتقاليد في الصعيد من أجل توفير مصدر دخل لها.





واستقبلت عبير فاروق الفتاة في مقر المؤسسة وأثنت على جرأتها وفكرتها ودعمتها بشكل قوي وطالبت المرأة الصعيدية والمرأة بشكل بالبحث عن مكانة لها في سوق العمل.





ويعرف عبير عن تقديم خدماتها لأهلها منذ فترة طويلة ممتدة لسنوات، فهي حالة متفردة تحدث عنها الشعب الأسيوطي رأت صيدلانية من محافظة أسيوط، أن تعليم السيدات هو أبسط حقوقهن وأعطتهن الحق في ذلك من خلال تنفيذ مبادرة فتح فصول لمحو أمية السيدات والفتيات بالقرى التابعة للمحافظة، لتضرب بذلك عصفوران هما توفير فرص عمل للفتيات اللاتي يدرسن في الفصول وكذلك تمحو أمية السيدات والفتيات الملتحقات بالفصول تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وقامت عبير بتنفيذ مبادرة لتعليم الفتيات والسيدات في المناطق الأكثر أمية بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال فتح 145 فصل محو أميه، بالقري والنجوع في مراكز محافظة أسيوط، لمحو أمية 2324 سيدة وفتاه بالمحافظة، حيث تم فتح 94 لمحو امية 1504 سيدة وفتاه بمركز منفلوط، وفتح 25 فصل لمحو أمية 393 سيدة وفتاه بمركز أبنوب، وفتح 22 فصل لمحو أمية 352 سيدة وفتاه بمركز الفتح، وفتح 5 فصل لمحو أمية 75 سيدة وفتاه بمركز القوصية.





وهذه الفصول بطبيعتها تم تعيين 155 فتاة كمشرفات ومعلمات بها للتدريس للسيدات والفتيات بها بمقابل مادي مجزي كنوع من أنواع توفير فرص العمل لهن.





تقوم عبير، متابعة الفصول بنفسها من خلال النزول للفصول في القري ومناقشة السيدات والفتيات والسماع لأحاديثهن، وتشجيعهن على التعليم ومحو الأمية حتى لا يلجأن لمن يقرأ لهن والقضاء على الأختام واستخدام الإمضاء بدلا منها لحفظ حقوقهن.





ما فعلته الصيدلانية عبير جعلها مثال يحتذى به من النساء المنتميات للصعيد، وجعلها حديث موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، وفخرا ودليلا علي ثقافة وتقدم ووعي فتيات الصعيد.





وقد قامت الصيدلانية بتأسيس مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب والعمل الخيري ، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية وتجهيز مشغل للسيدات والارامل والاسر الاولي بالرعايه وكذلك دعم خيرى لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني .





وقد استمعت الدكتورة عبير فاروق مراد لمطالب رؤساء الجمعيات الأهلية وذلك بعقد شراكة مجتمعية ما بين مؤسسة الفاروق والجمعيات الأهلية، وهو ما استجابت له الدكتورة عبير فاروق مراد بهدف الوصول إلي الفئات والأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء المحافظة.



