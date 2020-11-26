فرنسا تؤكد تحصيل ضرائب على عمالقة الإنترنت رغم التهديدات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
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أبدت الحكومة الفرنسية إصرارها على تطبيق القانون الصادر في يوليو 2019 والذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات (عمالقة الإنترنت)، وذلك مع تأكيد وزارة الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة على هذه الشركات في العام 2020.


وأشارت وزارة الاقتصاد الفرنسية، الأربعاء، إلى أنه ستتم جباية الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى في عام 2020 رغم التهديدات الأمريكية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد أن اعتبرت الضريبة المفروضة ضد شركاتها تمييزية.


ولفت مصدر في وزارة الاقتصاد إلى أن "الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعارا ضريبيا لسداد أقساط 2020"، وأن فيسبوك وأمازون "من بين الشركات" التي تلقت إشعارا "في الأيام القليلة الماضية".


يذكر أن البرلمان الفرنسي أقر ضريبة بنسبة 3% على إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة "جافا" (جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون) وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات. وبلغت عائدات هذه الضريبة 350 مليون يورو في 2019.

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