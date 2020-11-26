سميرة سعيد تنعى وفاة المطرب محمود الإدريسي

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نعت الفنانة سميرة سعيد وفاة المطرب المغربي محمود الإدريسي وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سعيد" قائله: "محمود الادريسي من الأصوات المغربية الرائعة أثرى الأغنية المغربية بأعماله من أنبل الفنانين وأكترهم خلقا متألمة لرحيلك رحمك الله وأودعك في فسيح جناته".



يذكر أن المطرب محمود الادريسي توفى منذ قليل متأثرا بفيروس كورونا المستجد وشارك بعدد من الأعمال الغنائية أبرزها "ساعة سعيدة”، “اصبر يا قلبي”، و”بغى يفكرني فاللي فات”.

